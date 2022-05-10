«Мерседес» не исключает отказа от текущей концепции болида

Исполнительный директор не исключил, что команда откажется от концепции машины с крошечными боковыми понтонами.

Решение может быть принято после , где «Мерседес» сравнит показатели болида с предсезонных тестов и новой машины. Пока что Вольфф продолжает верить в текущую концепцию.

«Я бы не стал ничего исключать, но у наших специалистов есть кредит доверия. В прошлом они создавали прекрасные болиды, и мы считаем, что это верный путь. Барселона, безусловно, станет моментом, когда мы сможем соотнести данные с тем, что видели в феврале, и собрать новую информацию.

Меня уже раздражает, что я повторяю одно и то же про данные и эксперименты, но это физика, а не мистика. Нужно разобрать данные», – сказал менеджер.

Вольфф сообщил, что концепция с тестов должна в теории оказаться медленнее. В то же время «Мерседес» беспокоит нестабильность текущей машины:

«Видно, что у нас края днища гораздо шире, чем у других, что тоже влияет на нестабильность. Думаю, в этом отличие концепций. Несомненно, на бумаге болид с тестов существенно медленнее, но нам нужно понять, как сделать нынешнюю машину предсказуемой для гонщиков.

Полагаю, пока мы придерживаемся текущей концепции – так и должно быть. Если мы не верим в нее и даем другой машине 50-процентный шанс, значит, нужно переключаться сейчас. Мы верим в нашу концепцию, пока что все хорошо.

Прежде чем переключиться, нужно понять, что пошло не так, в чем плюсы и минусы. Я бы хотел получить ответы в Барселоне, потому что мы соотнесем данные. После этого мы посмотрим в зеркало и спросим себя, ошиблись мы или нет».

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