Доходы «Ф-1» удвоились в сравнении с началом 2021 года

поделилась финансовыми показателями за первый квартал 2022 года.

Доходы серии удвоились в сравнении с аналогичным периодом 2021-го и достигли 360 миллионов долларов, а прибыль составила 33 миллиона. В первом квартале прошлого года серия сообщала об убытках в 34 миллиона.

«Либерти Медиа», владеющая «Ф-1», связала рост с возвращением зрителей на трибуны и в паддок благодаря смягчению антиковидных мер. Компания отметила успехи в работе с промоутерами этапов, продаже телеправ и привлечении спонсоров. Также частично рост связан с тем, что на показатели первого квартала 2021 года повлияла отмена -2020.

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