Гельмут Марко: «Ферстаппен провел блестящую гонку, но в Барселоне все вновь может измениться»

Советник подвел итоги и остался доволен выступлением .

«Макс не допускал ошибок и продемонстрировал отличный пилотаж. Хотя сопротивляться давлению Леклера было очень непросто, Макс провел блестящую гонку.

Как бы то ни было, не стоит забегать слишком далеко вперед. И оценивать каждую гонку в отдельности. В Барселоне все вновь может измениться.

После гонки в Австралии мы были больше чем в 40 очках позади «Феррари», но я все равно сказал, что ничего еще не решено. Теперь отрыв сократился до 19 очков. Борьба очень плотная и теперь вопрос в том, какие трассы будут лучше подходить той или иной команде.

Нас ждет сражение за титул между Ферстаппеном и Леклером. За нас выступает чемпион мира – и мы можем на него рассчитывать. Можем быть уверены, что даже в трудной ситуации он обеспечит результат», – рассказал Марко.

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