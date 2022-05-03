Гюнтер Штайнер: «Не смотрю Drive to Survive, иначе перестану быть собой»

Теги Формула-1 Хаас Гюнтер Штайнер фильмы Авто

Гюнтер Штайнер стремится избежать влияния сериала от Netflix на свою жизнь.

Руководитель «Хааса» стал знаменитостью благодаря Drive to Survive, но сам не считает себя звездой.

«Нет. Честно, нет. Я даже не смотрел шоу, ни один из сезонов. Известность ощущается, так как люди ко мне подходят, хотят сделать селфи, меня узнают. Но я не считаю себя звездой. Такого не было в моем карьерном плане.

Конечно, мне говорят, что произошло в сериале, да и я помню, потому что сам был там, когда его снимали! Так что я примерно представляю, но не знаю, как они смонтировали и все такое.

Почему я не смотрю сериал? Не хочу что-либо менять, потому что это я. Кроме этого, не люблю слушать свои интервью на радио. Не то чтобы я боюсь, просто мне это не нравится. Самое главное по поводу Drive to Survive: если я посмотрю, то постараюсь стать лучше, что бы это ни значило. Тогда я перестану быть собой. Опять же, для изменений требуются усилия, и я не смогу сосредоточиться на своей работе.

Я руководитель команды, а не актер. Хотя мне говорят: «О, ты такой хороший актер» – нет, я просто выполняю свою работу. Вот в чем суть. Я всегда говорю, что я слишком страшный, чтобы стать актером», – сказал итальянец.

Штайнер также прокомментировал резкий стиль управления, с которым зрители ознакомились благодаря Drive to Survive:

«Я не хочу, чтобы меня окружали люди, которые говорят то, что я желаю услышать. Как в таком случае добиться прогресса? Если я считаю, что что-то не так, то говорю об этом. Если мне предоставят аргументы, почему я неправ, то все в порядке, я не расстроюсь.

Но иногда приходится прекращать дискуссии. Все мы люди и пытаемся спорить о вещах, которые этого не стоят. Лучше принять неверное решение, чем дискутировать и ничего не решить. Я размышляю так: «Окей, мы ошиблись – что нужно сделать, чтобы поступить правильно в следующий раз?» Такой у меня подход».

Мазепины требуют у «Хааса» $13 млн и болид «Ф-1» для Никиты за разрыв. В ответ – встречные претензии на недоплату $9 млн

Ди Каприо и Хэмилтон – бизнес-партнеры, место Риккардо под угрозой, новый формат квалификации и другие события в «Ф-1» за неделю

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные