Даниэль Риккардо: «Меня бесила каждая секунда извинений перед Сайнсом»

объяснил, почему извинился перед за аварию.

Гонщик врезался в конкурента на старте Гран-при Эмилии-Романьи, из-за чего Сайнс сошел. После гонки Даниэль пришел в боксы «Феррари» и извинился перед Карлосом.

«Меня бесила каждая секунда извинений, – со смехом сообщил австралиец в шоу Твевора Ноа. – Думаю, за долгое время, проведенное в «Ф-1», я повзрослел и стал лучше понимать, где грань. Как бы упорно гонщики ни сражались друг с другом, у всех нас много общего. Пилотов «Ф-1» всего 20 в мире, так что нужно уважать каждого.

Что касается инцидента, если я беру на себя ответственность, то, мне кажется, нужно извиниться. Здесь нет ничего личного, понимаете. Наверное, не все так поступят, но я чувствую себя лучше, если извинюсь. Можно сказать, следующая гонка начнется с чистого листа. Когда мы вновь сойдемся, не будет дополнительной напряженности».

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