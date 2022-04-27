Карлос Сайнс об извинении Риккардо: «Этот поступок многое говорит о Даниэле»

Пилот «Феррари» рассказал, что извинился перед ним сразу после финиша гонки в Имоле.

Сайнс сошел с дистанции -Романьи на первом же круге – на торможении перед первой шиканой Риккардо зацепил болид Сайнса, обе машины вынесло с трассы, и пилот «Феррари» не смог продолжить гонку.

По словам Сайнса, Риккардо сразу после финиша первым делом зашел в боксы «Феррари», чтобы принести испанцу извинения за случившееся.

«Этот поступок многое говорит о Даниэле. Когда спортсмен сразу после гонки – тяжелой гонку, которую доехал до конца, – первым делом идет в боксы «Феррари», чтобы перед тобой извиниться, это и правда многое о нем говорит.

В этот момент со мной рядом была вся моя бригада механиков, и мы все поблагодарили Даниэля за этот жест. Вот почему после случившегося между нами нет никаких обид.

На самом деле такое могло случиться с каждым. Но, к сожалению, случилось именно со мной – когда я только отошел от аварии в Мельбурне. Ну да, ничего не поделаешь», – рассказал Сайнс.

Риккардо вынес «Феррари» и сломал машину – но проехал 62 круга и стал лучшим на этапе «Ф-1» по телеметрии. А на финише – последний

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