Гельмут Марко: «После неудачи в Мельбурне «Ред Булл» нашел правильный ответ, но соперники из «Феррари» очень сильны»

Советник «Ред Булл» остался доволен, что после неудачи на Гран-при Австралии команда смогла ответить соперникам на этапе в Имоле.

«После неудачи в Мельбурне мы нашли правильный ответ. В Имоле все прошло очень хорошо, вряд ли можно было выступить лучше.

Мы никогда не собирались сдаваться и отказываться от борьбы за титул, но борьба идет очень плотная. Соперники из «Феррари» очень сильны и мы должны продолжать работать на максимуме. При этом у нас очень сильная пара пилотов. Ведь Чеко тоже становится все сильнее. Так что у нас оптимистичной настрой на будущее», – рассказал Марко.

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