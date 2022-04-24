Гельмут Марко о дубле «Ред Булл» в Имоле: «Этот результат стал возможен благодаря тому, что обновления аэродинамики сработали»

Советник «Ред Булл» считает, что дубль команды на Гран-при Эмилии-Романьи стал возможен благодаря решению привезти в Имолу новинки.

Многие команды решили отложить крупные обновления, поскольку в Имоле из-за особенностей формата уик-энда у команд была всего одна практика вместо трех до квалификации и вступления в силу правила закрытого парка.

«Уик-энд получился просто оптимальным с точки зрения количества набранных очков. Еще бы один балл, и мы бы заработали вообще максимально возможное количество очков. Сама же гонка обернулась для нас настоящей нервотрепкой – она все никак не заканчивалась и не заканчивалась.

При этом если посмотреть на Макса – то он, такое ощущение, вообще не нервничал. Для него все сложилось очень просто.

Можно сказать, что решение привезти сюда новинки себя оправдало. Несмотря на то, что до квалификации была всего одна практика, нам хватило смелости все-таки привезти новинки. Вот почему получать трофей на подиум пошел глава отдела аэродинамики. Этот результат стал возможен благодаря тому, что оба обновления сработали», – рассказал Марко.

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