Ландо Норрис: «Будь я лучшим гонщиком в мире, не смог бы обыграть «Феррари» и «Ред Булл»

Ладно Норрис считает, что пятое место в спринте – максимальный результат для .

По итогам спринта перед Гран-при Эмилии-Романьи Норрис уступил лишь пилотам «Феррари» и , бороться с которыми, по его словам, было нереально.

«Я доволен, насколько это возможно. Будь я лучшим гонщиком в мире, не думаю, что мог добиться большего. Мы сделали все, что могли.

и «Ред Булл» настолько быстрее, что это даже нельзя назвать сражением», – утверждает Ландо.

Ферстаппен вырвал победу у Леклера в 30-минутном спринте

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram