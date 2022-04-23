Ландо Норрис: «Будь я лучшим гонщиком в мире, не смог бы обыграть «Феррари» и «Ред Булл»

Ладно Норрис считает, что пятое место в спринте – максимальный результат для «Макларена».
По итогам спринта перед Гран-при Эмилии-Романьи Норрис уступил лишь пилотам «Феррари» и «Ред Булл», бороться с которыми, по его словам, было нереально.
«Я доволен, насколько это возможно. Будь я лучшим гонщиком в мире, не думаю, что мог добиться большего. Мы сделали все, что могли.
«Феррари» и «Ред Булл» настолько быстрее, что это даже нельзя назвать сражением», – утверждает Ландо.
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