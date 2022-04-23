Карлос Сайнс о 4-м месте: «Я добился максимума и в гонке готов сражаться со всеми»

Гонщик доволен четвертым местом в спринте.

Сайнс стал десятым в квалификации к -Романьи, завершив ее аварией, а в спринте отыграл шесть позиций.

«Пожалуй, я добился максимума, который был возможен, учитывая, как развивалась гонка. Я понимал, что могу пробиться по крайней мере в топ-5 или топ-4. Мне это удалось, я финишировал четвертым. Достойный день, уверенная гонка. Я готов сражаться завтра со всеми.

Рад, что со стороны кажется, будто я чувствую себя комфортно в болиде, потому что на самом деле это еще не совсем так. Такие ошибки, как вчерашняя, показывают, что я выступаю не на 100 процентов и не вполне доволен болидом. Но я работаю над тем, чтобы настроить его под себя и изменить свой стиль пилотажа. Как только я найду подходящее сочетание, то смогу соперничать по скорости с кем угодно», – отметил испанец.

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