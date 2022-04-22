Мик Шумахер: «Мог подняться гораздо выше 12-го места в квалификации»

Гонщик «Хааса» Мик Шумахер считает, мог впервые пройти в третий сегмент квалификации.
В Имоле Шумахер стал 12-м, расположившись между пилотами «Мерседеса» Джорджем Расселлом и Льюисом Хэмилтоном. Улучшить время гонщику помешали красные флаги. Напарник Мика Кевин Магнуссен показал лучший квалификационный результат в истории «Хааса» и начнет спринт четвертым.
«Я допустил ошибку на своем быстром круге и все равно стал 12-м. Это означает, что мы могли подняться гораздо выше. Разумеется, красный флаг не сыграл нам на руку, но он повлиял и на всех остальных.
Ощущения в болиде отличные. Скорость, безусловно, есть», – сказал Шумахер.
Мик позитивно оценивает перспективы в спринте и гонке:
«Длинные отрезки мы пока не проезжали, так что посмотрим, но в Мельбурне все было очень здорово. Думаю, мы в хорошем положении».
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Магнуссен занял 4-е место в квалификации на этапе в Имоле – это лучший результат в истории «Хааса»
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