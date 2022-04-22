Льюис Хэмилтон об обновлениях: «Радикально результаты не улучшатся, болид фундаментально тот же»

Пилот рассказал, чего ждет от обновлений.

В Имолу команда привезла новые боковые дефлекторы, диффузор и зеркала.

«Каждый раз, когда я сажусь в машину, надеюсь, что ощущения улучшатся.

С фундаментальной точки зрения болид тот же. Я знаю, что все на базе упорно трудились на пасхальные праздники даже над мельчайшими обновлениями. Мы не привезли детали, которые радикально изменят результаты, но, надеюсь, команда немного продвинется вперед.

Впереди длинный путь. В прошлом году мы видели, как сильно менялся расклад сил. Еще много гонок, и у нас есть время, чтобы извлечь из болида весь потенциал. Вся команда упорно работает над этим», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1» перед -Романьи.

Хэмилтон также высказался о шансах на чемпионство:

«Я не математик, так что не буду говорить о раскладах в процентах, но, конечно, будет тяжело. Перед нами трудная задача, это точно».

«Феррари» не обновляет машину и доминирует? Это революция новой «Ф-1» и ее лимита расходов – изучение болида теперь важнее

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