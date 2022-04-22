Маттиа Бинотто: «Уже после первых тестов стало ясно, что «Феррари» способна выигрывать гонки»

рассказал о планах и надеждах в 2022 году.

Руководитель Скудерии сравнил нынешнюю команду с коллективом в эпоху выступлений Михаэля Шумахера, а также высказался о скорости болида F1-75.

«Я вижу параллели между нынешней «Феррари» и командой времен Шумахера – как и тогда, мы долго не побеждали, но закладывали фундамент для будущих успехов. В те времена в коллектив пришло много молодых инженеров, включая меня. И сейчас у нас тоже много ребят, свежая кровь. Я вижу огромную жажду побед, а не просто стремление выигрывать отдельные гонки.

«Феррари» жаждет снова стать эталоном в «Формуле-1» и примером для соперников.

Отдельные успехи – не наша цель. Мы знаем, как в одно мгновение можно все растерять. Никаких иллюзий – нужно взрослеть. Но желание развиваться у нас огромное.

Сделает ли меня счастливой только победа только в зачете пилотов, как у «Ред Булл» в прошлом году? Нет – сплачивает команду Кубок конструкторов. Конечно, победа гонщика в чемпионате – это исключительное событие, но наши цели простираются дальше. Чтобы двигаться вперед, иногда нужно и отступать, вкладываться в технологии, людей и «культуру» – выявлять слабые места в команде и исправлять их. Мы занимались этим последние 2-3 года, путь был долгим.

Думал ли я все бросить? Никогда – я слишком упрямый. И я также знаю, что не только я несу ответственность за успехи или неудачи. Мы – команда, и я всего лишь один из ее винтиков. Мы вместе все встречаем, остаемся единым целым. И это придавало мне силы.

Когда стало ясно, что машина будет выигрывать? Данные были очевидными. И я получил подтверждение после первого дня тестов в Барселоне. Иногда достаточно лишь одного выезда на трассу: если пилот улыбается, то ты понимаешь, что машина удалась. Я научился это понимать, это правда.

Как повлияли новый симулятор и вложение в технологии? Очень сильно. Теперь у нас есть инструменты для прогнозирования, способные помочь быстро определить проблемы и их причины. Они же фундаментальны для развития техники.

В Австралии мне время от времени казалось, что я снова переживаю прежние времена. Мы давно не побеждали с таким преимуществом в скорости», – заявил Бинотто.

«Феррари» не обновляет машину и доминирует? Это революция новой «Ф-1» и ее лимита расходов – изучение болида теперь важнее

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