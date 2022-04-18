Гельмут Марко: «Если мы скоро не начнем побеждать, Ферстаппен может превратиться в бомбу»

Советник уверен, что после завоевания титула стал вести себя немного спокойнее.

При этом, как ранее говорил сам Марко, Ферстаппен по-прежнему сильно расстраивается и может нервничать, если что-то идет не так – например, если его подводит надежность болида.

«Я бы с этим не согласился. С учетом особенностей настроек новых болидов Максу порой не хватает уверенности за рулем, чтобы продолжать использовать его экстремально агрессивный стиль пилотажа. Как вы видите, за счет этого Чеко Пересу удалось приблизиться к Максу относительно того, что было раньше. Но, несмотря на все это, Макс стал гораздо спокойнее.

Например, после схода с дистанции Макс возвращается в боксы, и мы спокойно все обсуждаем. Хотя в последнем случае поломка болида не стала для нас полной неожиданностью, ведь проблемы возникали еще в квалификации.

Макс очень эмоциональный и страстный гонщик, который всегда готов высказать свое мнение. И тем не менее, на мой взгляд, он стал спокойнее по сравнению с тем, что было в прошлом.

С другой стороны, если мы как можно скорее не начнем побеждать, Макс может превратиться в бомбу с часовым механизмом», – рассказал Марко.

Болид Ферстаппена уже дважды отказал – уплыл подиум и шансы на нормальную защиту титула. Кажется, виновато экологичное биотопливо

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