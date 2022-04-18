Бывший босс гоночной программы «Мерседеса» о «Феррари»: «Это похоже на доминирование»

Бывший босс гоночной программы Норберт Хауг оценил успехи .

После трех этапов сезона-2022 Скудерия занимает первое место в Кубке конструкторов, возглавляет личный зачет.

«Это похоже на доминирование. Леклер получит огромный импульс уверенности, и мы увидим дальнейший прогресс. Он выступает мощнее, чем в любой гонке до нынешнего сезона», – заявил Хауг.

Немец высказался о борьбе Леклера с из «Ред Булл»:

«Интересно, как долго сохранятся добрые отношения между ними. Они друг друга знают и ценят. После финиша они обнимаются – это по-спортивному. Мы видим смену поколений в «Ф-1».

По мнению Хауга, «Ред Булл» способен вступить в борьбу за титул, несмотря на значительное отставание:

«Время работает против «Ред Булл», но это не означает, что они не вернут ситуацию под контроль. В «Ф-1» случаются безумные вещи».

На данный момент уступает в Кубке конструкторов не только «Феррари», но и «Мерседесу», а отставание Ферстаппена от Леклера увеличилось до 46 очков.

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