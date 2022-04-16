Отмар Сафнауэр: «Альпин» даст Алонсо машину, которая ему нужна»

Отмар Сафнауэр рассказал о перспективах сотрудничества и .

Руководитель французской команды в интервью As поделился целями на сезон-2022 и ответил на вопрос о том, останется ли двукратный чемпион «Формулы-1» в «Альпин».

– Какой результат станет для «Альпин» успехом в нынешнем сезоне?

– Я бы хотел видеть не только результат, но и стабильность. Если ты выигрываешь гонку, это здорово, мы ради такого и гоняемся, однако лучше смотреть на итоги всего сезона.

В 2021-м у «Альпин» была шестая по скорости машина, но пилоты подняли команду на пятое место. Если в этом году у нас окажется пятый болид и четвертая позиция в Кубке конструкторов, будет замечательно.

– Как дела с Фернандо?

– Я впервые с ним работаю. Мне нравится его чрезвычайная жажда борьбы. Он старается и улучшить машину, и сам стать быстрее. Он по-прежнему голоден до побед как настоящий чемпион, и очень талантлив. Фернандо быстро находит подход к машине – пожалуй, быстрее всех, с кем я работал. Такой талант есть не у каждого.

– Похож ли он на Себа [Феттеля]?

– Они похожи. Разные пилоты по характеру, но схожие в своем подходе, стремлении пилотировать быстрее. У Себастьяна, думаю, более детальная обратная связь, а Фернандо сосредоточен на том, что дает быструю прибавку в скорости. Себастьян изучает очевидные вещи, а потом занимается деталями. Есть различия, однако жажда побед и прогресса одинаковая.

– Предоставит ли «Альпин» Фернандо очень хорошую машину вовремя?

– Потому что ему уже 40 лет? Надеюсь.

– Может, он устанет или захочет заняться чем-то еще.

– В этом году важно вместе с Фернандо и Эстебаном [Оконом] улучшить болид сильнее, чем конкуренты. Тогда мы сможем применить полученные знания в следующем сезоне.

Мы дадим Фернандо машину, которая ему нужна. Посмотрим, каким получится сезон, он только начался. Но зимой мы неплохо поработали. По ходу года мы добьемся прогресса.

– Когда Фернандо говорит, что хочется остаться в «Ф-1» на два-три года, он имеет в виду «Альпин»?

– Разумеется, я не знаю, что он имеет в виду. Но я на это надеюсь. Фернандо – прекрасный актив, чемпион мира, который оказывает гигантское влияние на конкурентоспособность команды на трассе. У нас контракт на текущий год, а дальнейшие решения будут приняты в июле-августе, когда начнется сезон слухов. До этого момента мы получим много информации о машине, и у него будет больше данных для принятия решения.

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