Тото Вольфф: «Большинству телевизионной аудитории без разницы, где проходят гонки «Ф-1»

считает, что многим болельщикам безразлично, где проводятся гонки «Формулы-1».

Исполнительный директор поддержал стратегию «Ф-1», которая открывает для чемпионата новые рынки. В частности, в 2023 году пройдут три Гран-при в США.

По информации Auto Motor und Sport, в 2024-м «Ф-1» может вернуться в ЮАР, в то время как присутствие в календаре гонок во Франции, Монако и Бельгии вызывает вопросы.

«Я считаю, что Стефано [Доменикали] превосходным образом создает баланс с учетом новых, интересных трасс, которые не только привлекательны с финансовой точки зрения, но и открывают новую аудиторию. Две новые гонки в Америке – фантастика. Тем более это Майами и Лас-Вегас – лучше и быть не может.

Большинству фанатов, которые следят за «Формулой-1» по телевизору, без разницы, где мы гоняемся. Это мое мнение.

Баку не является традиционной гонкой, но это фантастическое место, и Гран-при важен для местных болельщиков. Здесь [в Мельбурне] то же самое: показатели просмотров отличные. Пока Стефано справляется очень хорошо», – уверен Вольфф.

«Ф-1» выжала из США третий Гран-при – в Вегасе. C прямыми на 2 км и скоростями в поворотах до 342 км/ч: это как Монца и Баку на улицах Монако

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