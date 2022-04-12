Джанкарло Минарди: «Феттелю нужно заканчивать карьеру»

считает, что Себастьяну Феттелю пора завершать карьеру.

Президент автодрома Энцо и Дино Феррари в Имоле и бывший владелец «Минарди» в интервью Corriere della Sera поделился мнением о неудачах Феттеля в «Астон Мартин», а также высказался о лидерах сезона-2022.

– Вас удивляет, что «Феррари» выступает так сильно?

– В Маранелло есть специалисты, которые способны создавать болиды лучше, чем те, которые были в 2020-м и 2021-м. Меня больше удивили ошибки соперников. Я не ожидал настолько конкурентоспособной «Феррари», нужно отдать должное команде.

– За несколько месяцев баланс сил изменился: Ферстаппен и Хэмилтон теперь далеко позади.

– Не так уж и далеко. Он (Ферстаппен) выиграл в Джидде, а в Бахрейне ехал недалеко [от Леклера]. Льюис отстает, но когда даст ему хорошую машину, будет веселее.

– Тем не менее, похоже, у огромные трудности.

– Проблемы с надежностью могут отвлекать от развития болида. Но если машина на трассе, она показывает скорость.

– Вернется ли «Мерседес»?

– С таким количеством проблем Хэмилтон и Расселл завоевали два подиума и кучу очков. Чемпионат очень длинный, рано их списывать. Давайте пока насладимся превосходством «Феррари» и будем двигаться от гонки к гонке.

– Четырехкратный чемпион мира Феттель – последний в личном зачете.

– Ему не повезло пропустить два Гран-при из-за ковида. Но Феттелю нужно заканчивать карьеру. У него много денег и титулов, а больше он выигрывать [чемпионства] не будет.

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