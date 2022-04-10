«Альпин» починила болид Алонсо поломки в квалификации. Фернандо начнет Гран-при Австралии 10-м

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Команда «Альпин» сообщила, что обнаружила и устранила проблему на болиде Фернандо Алонсо.

Гонщик завершил квалификацию, врезавшись в барьеры в третьем сегменте, и занял десятое место. Команда заявила, что Алонсо потерял управление из-за небольшого повреждения поршневого кольца, которое привело к отключению болида в повороте.

«Альпин» исправила проблему, Фернандо начнет гонку с десятой позиции.

За Гран-при можно следить на странице онлайна Sports.ru:

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