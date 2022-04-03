Гельмут Марко: «У болида «Феррари» нет слабых мест»

Советник считает столь же серьезным соперником, каким в последние годы для австрийской команды был «Мерседес».

«Можно ли считать «Феррари» более простым соперником? Нет, я бы так не сказал. Скорее, как соперник «Феррари» вызывает больше симпатии, я бы выразился примерно так.

Для обеих наших команд важны страсть и эмоции. А также между нашими командами больше взаимного уважения.

Сейчас у болида «Феррари» нет слабых мест. Их машина хорошо работает в любых условиях и при разных температурах. Машина «Феррари» была быстра и в Бахрейне, и в Джидде (на разных по характеристикам трассах), а это серьезное достижение. Для нас пока не ясно, как именно «Феррари» удалось этого добиться, но F1-75 вне всяких сомнений является очень быстрой машиной», – рассказал Марко.

У «Мерседеса», похоже, провал еще и с мотором. Но исправлять его поздно – шанс на спасение сезона остался только в крыльях

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