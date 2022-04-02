Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, однажды сделаю фильм о своей семье – меня вдохновляет работа Уилла Смита над «Королем Ричардом»

Пилот не исключил появления художественного фильма о своей семье в будущем.

Семикратный чемпион «Формулы-1» в данный момент участвует в создании документальной картины о своей карьере и жизни для Apple. Хэмилтон признался, что его вдохновляет фильм «Король Ричард» о теннисистках Серене и Винус Уильямс. Актер и друг Хэмилтона Уилл Смит получил свой первый «Оскар» за главную мужскую роль в картине. Смит и сестры Уильямс также являлись продюсерами «Короля Ричарда».

«Мне очень повезло, ведь я на протяжении всего процесса общался с Сереной и Винус. И, конечно, я знаю Уилла и очень горжусь его работой. Я знаю, что он получил награды и все такое, но меня больше тронула сама история. Все мы видели, как обе они росли и достигали успеха.

За каждым успехом стоят люди, и ко мне это тоже относится, потому что у меня потрясающая семья, без них я бы не достиг этого. Надеюсь, однажды я сделаю что-то подобное.

Такие вещи вдохновляют семьи. Конечно, все хотят лучшего для своих детей, хотят создать им лучшие возможности и направлять по верному пути, но при этом не переусердствовать. Думаю, фильм это отлично показывает», – сообщил Льюис.

В данный момент приоритетом Хэмилтона является документалка от Apple:

«Сейчас мы работаем над документальным фильмом, и я сосредоточен на нем. Я считаю, что все нужно делать в свое время.

Может, однажды я сделаю то же самое. Меня очень вдохновляет то, как поработал Уилл и его команда. И эти две культовые спортсменки – горжусь ими. Так что да, возможно, однажды это случится».

Также Льюис сообщил, что вовлечен в работу над еще одним проектом:

«Без понятия, кто играл бы меня – нужно все изучить. Но сейчас я на самом деле участвую в кастинге для другого проекта. Довольно интересный процесс. Читаешь, как прописаны персонажи, думаешь, кто подойдет под сценарий – это захватывающе».

В декабре прошлого года сообщалось о том, что британец примет участие в создании фильма о гонках. В картине снимется Брэд Питт.

«Ты боишься, что все увидят обычного тупого ниггера». Эта драма про жесткого отца сестер Уильямс принесла Уиллу Смиту первый «Оскар»

Apple выпустит документальный фильм о Хэмилтоне

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