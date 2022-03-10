Apple выпустит документальный фильм о Хэмилтоне

Apple анонсировал документальную картину о семикратном чемпионе «Формулы-1» .

Фильм будет посвящен жизни и карьере пилота , который «побил рекорды, устранил барьеры и стал одним из величайших гонщиков «Формулы-1» в истории», сообщает Apple. Для создания картины съемочная группа возьмет интервью у Хэмилтона и других звезд.

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