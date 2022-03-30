Экс-пилот «Ф-1» Сергей Сироткин запускает авторский онлайн-курс. Используйте скидку в 30% по промокоду «SPORTS» и получите фундаментальные знания о гонках

Сергей Сироткин – экс-пилот «Формулы-1», посвятивший почти всю свою жизнь автогонкам, пройдя путь от картов до болидов.

Теперь Сергей готов поделиться своим личным опытом и фундаментальными знаниями всех гоночных процессов: «я понял, что хочу внести вклад в развитие автоспорта в России. Чтобы каждый человек, неравнодушный к гонкам, получил шанс реализовать себя в этой среде. Последние полгода я работал над форматом онлайн курса, чтобы он был понятен и полезен как новичкам, так и профессионалам, которые хотят выйти на новый уровень».

Курс состоит из 4 модулей и 30 дней непрерывного обучения, во время которых Сергей научит вас:

понимать машину и ее реакцию;

пилотировать на пределе сцепления;

связывать траектории с разгоном и торможением;

адаптировать пилотаж под особенности машины.

Промокод «SPORTS» дает возможность приобрести курс со скидкой в 30%.

Более подробная информация о курсе доступна по ссылке.