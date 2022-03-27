Гельмут Марко: «Феррари» сейчас впереди – точнее, мотор «Ред Булл» на втором месте, а «Мерседес» на третьем»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Гран-при Саудовской Аравии Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко считает, что самой быстрой машиной на данный момент располагает «Феррари».

По словам Марко, результаты квалификации к Гран-при Саудовской Аравии говорят о преимуществе «Феррари» по мощности и эффективности работы двигателя.

«Феррари» сейчас впереди. Ну или если точнее: мотор «Ред Булл» сейчас находится на втором месте, а «Мерседес» на третьем. Что довольно необычно. Мне кажется, такое происходит впервые. Это и правда необычно, что у «Мерседеса» теперь нет возможности включить двигатель на полную мощность и выйти вперед.

Еще одно преимущество «Феррари» заключается в электрической, гибридной составляющей мотора. А проблемой «Мерседеса» является еще и то, что их машина сильнее всего страдает от «галопирования». Это явно видно в зонах торможения, голова Хэмилтона в такие моменты сильно трясется. Но я думаю, что решение этой проблемы – вопрос времени. Когда в «Мерседесе» с ней разберутся, они смогут начать работу над настройками болида», – рассказал Марко.

Перес украл поул у «Феррари», Хэмилтон – только 16-й, Шумахер попал в жесткую аварию

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные