Гельмут Марко: «Феррари» сейчас впереди – точнее, мотор «Ред Булл» на втором месте, а «Мерседес» на третьем»

Советник считает, что самой быстрой машиной на данный момент располагает «Феррари».

По словам Марко, результаты квалификации к говорят о преимуществе «Феррари» по мощности и эффективности работы двигателя.

«Феррари» сейчас впереди. Ну или если точнее: мотор «Ред Булл» сейчас находится на втором месте, а «Мерседес» на третьем. Что довольно необычно. Мне кажется, такое происходит впервые. Это и правда необычно, что у «Мерседеса» теперь нет возможности включить двигатель на полную мощность и выйти вперед.

Еще одно преимущество «Феррари» заключается в электрической, гибридной составляющей мотора. А проблемой «Мерседеса» является еще и то, что их машина сильнее всего страдает от «галопирования». Это явно видно в зонах торможения, голова Хэмилтона в такие моменты сильно трясется. Но я думаю, что решение этой проблемы – вопрос времени. Когда в с ней разберутся, они смогут начать работу над настройками болида», – рассказал Марко.

Перес украл поул у «Феррари», Хэмилтон – только 16-й, Шумахер попал в жесткую аварию

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram