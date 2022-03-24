В «Ред Булл» считают, что мотор «Феррари» способен дать преимущество в 0,4 секунды (F1-Insider)

Команда «Ред Булл» впечатлена показателями силовой установки «Феррари».
В Милтон-Кейнсе полагают, что итальянский продукт значительно превосходит двигатели «Хонды» (с сезона-2022 моторы поставляются под брендом Red Bull Powertrains). Как сообщает F1-Insider.com со ссылкой на источники в «Ред Булл», силовая установка «Феррари» способна обеспечить преимущество в 0,4 секунды с круга.
Издание напоминает, что на Гран-при Бахрейна в топ-10 попали пять болидов с моторами «Феррари»: Шарль Леклер выиграл гонку, Карлос Сайнс стал вторым, Кевин Магнуссен из «Хааса» – пятым, а представители «Альфа Ромео» Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй финишировали шестым и десятым.
Ближайшая гонка пройдет на высокоскоростной трассе в Саудовской Аравии с длинными прямыми.
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