Сергей Сироткин: «Новые шины «Ф-1» не так чувствительны к перегреву, но быстро теряют сцепление при скольжении»

Бывший пилот «Формулы-1» рассказал об особенностях шин 2022 года.

С нового сезона гонщики используют 18-дюймовые покрышки. После Гран-при Бахрейна Сироткин проанализировал, как изменилось поведение болидов.

«Интересно, что проехал сравнительно короткий отрезок на самых жестких из доступных в Бахрейне шинах «хард». Связано это с тем, что машина на этих покрышках сильнее скользила, тем самым быстро изнашивался верхний слой, и темп падал.

Сложилось впечатление, что состав «медиум» был чуть ли не более долговечным как раз за счет лучшего контроля увода шин и меньших проскальзываний. И это, пожалуй, ключевая особенность новых 18-дюймовых колес – они не так чувствительны к перегреву, как прежние шины, но при этом «держак» быстро уходит, если машина начинает скользить», – отметил гонщик программы «СМП Рейсинг».

Сироткин также прокомментировал битву пилота «Феррари» и представителя «Ред Булл» за победу:

«Мне очень понравилась их схватка – приятно наблюдать, как соревнуются два молодых гонщика из одного поколения, каждый из которых еще хочет завоевать свои несколько чемпионских титулов. Леклер правильно действовал тактически, оказываясь за Ферстаппеном во второй зоне DRS. К тому же, аэродинамическая «загрузка» у «Феррари» была чуть выше, что позволяло ему лучше сохранять шины. В итоге Шарлю удалось отбиться от атак Макса и стабилизировать темп – Леклер провел сильную и зрелую гонку».

Несмотря на победу Леклера, Сергей не стал выделять фаворита в противостоянии «Феррари» и «Ред Булл»:

«Пока сложно судить по одной гонке, но, как я уже сказал, у «Феррари» лучше получается контролировать износ шин. В Бахрейне это можно было списать на более удачные настройки, но посмотрим, что будет на следующих этапах».

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