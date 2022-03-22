Джордж Расселл: «После аварии с Боттасом в 2021-м я вел себя по-мудацки и выглядел идиотом»

оценил свое поведение после прошлогодней аварии с .

На Гран-при Эмилии-Романьи Расселл, выступавший за , врезался в «Мерседес» Боттаса. Джордж сказал команде по радио: «Что, #####, он делает? Он придурок или как?» После гонки Расселл предположил, что Валттери действовал излишне агрессивно, так как британец претендует на его место. Впоследствии гонщик извинился за свои высказывания.

«Это было немного по-мудацки. Сейчас, пожалуй, я могу только посмеяться над собой и сказать: «Да что ты творил?» Я выглядел идиотом – словно слетел с катушек. Честно говоря, я и правда на секунду слетел с катушек, наверное», – вспоминает Расселл.

С 2022 года Джордж выступает за «Мерседес», а Валттери представляет .

Юниор «Мерседеса» вынес Боттаса при обгоне. Пошел на разборки, увидел средний палец – и настучал по шлему в ответ

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