Маттиа Бинотто: «Я правда считаю, что «Ред Булл» и «Мерседес» сегодня не атаковали на пределе, как и «Феррари»

Руководитель «Феррари» уверен в том, что несмотря на результаты пятничных практик перед Гран-при Бахрейна «Мерседес» будет способен бороться за победу на этапе.

«Я в этом уверен. Я правда считаю, что сегодня в не атаковали на пределе, как и «Феррари» с «Мерседесом». Придушить двигатель в пятницу – это нормально. Это вопрос надежности техники, ведь сезон будет длинным, каждому двигателю предстоит преодолеть дистанцию из большого количества Гран-при. Так что сегодня мы конечно атаковали, но не на максимуме.

Безусловно, новая машина стала шагом вперед по сравнению с прошлогодней. Но нужно дождаться завтрашней квалификации, когда все команды начнут атаковать на максимуме. Так что сегодняшние результаты – это не конечный итог.

Тесты показали, что мы можем быть быстры – как и то, насколько быстрым может быть «Ред Булл». Возможно, быстрее нас. А также они показали, что «Мерседес» очень близок, а пятничные практики это лишь подтвердили.

Разумеется, мы всегда нацеливаемся на самые высокие места, в том числе на победу. При этом я считаю, что нам важно оставаться на земле и не витать в облаках, ведь уровень конкуренции очень высок. И так будет на протяжении всего сезон, и этого уик-энда в том числе», – рассказал Бинотто.

Гран-при Бахрейна-2022. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

Новый сезон «Ф-1» будет великим. В «Мерседесе» и «Феррари» грядет драма, огромная проблема с машинами не решена, на гонку обновлений нет денег

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