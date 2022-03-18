Льюис Хэмилтон: «Мерседес» ожидает проблемы на Гран-при Бахрейна. Огромных изменений не будет»

сообщил, что «Мерседес» пока не решил проблемы, возникшие на тестах.

Немецкая команда столкнулась с подпрыгиванием болида на прямых. Многие эксперты считают, что на предсезонных тестах «Формулы-1» «Мерседес» был третьей по силе командой после и «Феррари».

«В данный момент ничего не изменилось. Благодаря тестам мы узнали много нового, как и остальные команды. Я очень надеюсь, что мои ребята найдут какое-то решение перед уик-эндом [ ], и я почувствую улучшения.

Но понятно, что огромных изменений не будет, промежуток времени слишком короткий. Скорее всего, в эти выходные мы будем испытывать некоторые проблемы», – заявил пилот «Мерседеса».

Новый сезон «Ф-1» будет великим. В «Мерседесе» и «Феррари» грядет драма, огромная проблема с машинами не решена, на гонку обновлений нет денег

Революционный «Мерседес» невозможно скопировать – но «Ф-1» он не особо впечатлил. Аутсайдер отбросил ту идею еще прошлым летом

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