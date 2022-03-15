Пьер Гасли: «Мерседесу» нужно потрудиться, чтобы сражаться за лидерство»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли рассказал о проблемах «Мерседеса».

На тестах в Бахрейне Гасли удалось проехать несколько кругов за Льюисом Хэмилтоном и понаблюдать за поведением W13.

«Меня удивило, что я пару кругов боролся с Льюисом, было захватывающе. Также интересно собрать информацию и ощущения от преследования соперников. Думаю, очевидно, что стало лучше, чем в прошлом году, поэтому я настроен достаточно оптимистично и жду обгонов.

Понятно, что нам необходимо проделать много работы, чтобы улучшить скорость и баланс болида. Видно было, что у Льюиса тоже проблемы. Им нужно потрудиться, чтобы сражаться за лидерство. Это только тесты, и на них команды понимают, как извлечь из машины максимум.

Если говорить о борьбе, эти круги вышли интересными, было весело. Думаю, все гонки получатся довольно зрелищными», – предположил Гасли.

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