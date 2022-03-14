Эдриан Ньюи: «Ферстаппен – прекрасный пример современного гонщика, его обратная связь незаменима для инженеров»

Глава конструкторского бюро «Ред Булл» поделился мнением о том, какие качества помогают добиваться успеха в «Формуле-1» и насколько большую помощь получают от него инженеры команды.

«Макс является прекрасным примером настоящего современного гонщика. Разумеется, если оглянуться на всю эру сбора информации, то у команд всегда была только одна вещь, на которую инженеры всегда могли полагаться – это обратная связь со стороны гонщика. И слова гонщика всегда были очень важны.

Сейчас, учитывая огромное количество получаемых данных и современных технологий, кто-то может сказать, что обратная связь больше не нужна. На мой взгляд, это не так. Потому что данные говорят вам о том, что именно делает машина, но не говорят почему.

И вот здесь свою роль начинает играть гонщик. Его обратная связь чрезвычайно важна, потому что соединяет между собой эти две вещи.

Нет, конечно, Макс не скажет вам: «Нужно сделать переднюю подвески жестче». Но он сообщает инженерам фантастически точные подробности поведения машины. Для инженера это незаменимая информация.

Вообще чтобы добиться чего-то в «Ф-1» гонщику нужны три вещи: скорость, быстрая реакция, баланс. При наличии этих вещей ты можешь достичь определенного уровня. Кто-то хорош в этих вещах от природы, но далеко не всегда сразу может выйти на нужный уровень.

А бывают гонщики, у которых все происходит наоборот. Макс, как мне кажется, относится к тем гонщикам, кто очень талантлив от природы, но также много и упорно работает, посвящая себя гонкам», – рассказал Ньюи.

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