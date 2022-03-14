Гельмут Марко: «Мы довольны новой машиной – остается дождаться квалификации, когда все включат двигатели на полную мощность»

Советник «Ред Булл» поделился мнением о том, в каком состоянии команда подходит к старту нового сезона.

«Нам удалось взять под контроль проблему с «галопированием» болида. Мы в полной мере довольны новой машиной и работой последних обновлений.

Теперь остается дождаться квалификации в субботу, когда все включат свои двигатели на полную мощность и раскроют все свои карты», – рассказал Марко.

Также австриец прокомментировал высказывание , который по ходу тестов предрек «Феррари» уверенную победу на Гран-при Бахрейна:

«За зимний перерыв «Феррари» и правда удалось значительно прибавить. Сейчас они быстры в любых условиях и на любых шинах, хотя я думаю, что Льюис не видел в деле наши последние обновления, когда делал такое заявление. В противном случае он бы сразу отдал поул нам (смеется).

Как бы то ни было, мы довольны своей машиной и работой всех новинок. Опять же, мы не обращаем внимания на конкурентов, мы стремимся оказаться первыми в ближайший уик-энд».

«Феррари» выглядит фаворитом «Ф-1». Но «Мерседес» и «Ред Булл» совсем рядом, а лучший мотор вообще у Алонсо

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