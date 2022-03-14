Спортивный директор «Альпин»: «Алонсо сказал: «Вау, быстрая машина». Надеюсь, окажемся в топ-10 в квалификации»

Алан Пермейн сообщил, что в довольны болидом 2022 года.

«В первый день [тестов в Бахрейне] мы не могли набрать хорошую динамику, но следующие два дня прошли хорошо. Особенно суббота: мы добились прогресса в плане настроек, смогли «включать» и «выключать» галопирование. Мы понимаем, почему машина подскакивает, как от этого избавиться. Мы знаем, что делает болид быстрее и медленнее. Если посмотреть на соперников, у «Феррари» в определенных обстоятельствах сохраняется галопирование. Мы игрались с настройками, и ситуация значительно улучшилась.

«Альпин» не особо беспокоилась, ведь скорость у нас была. Не уверен, что в нас верили, но команда не паниковала. Я пока не знаю, каким будет расклад сил, но у нас все нормально», – заявил спортивный директор «Альпин».

Менеджер рассказал, как отзывался о машине:

«Даже в субботу Фернандо был не вполне доволен. Он хотел ехать быстрее и видел, что есть проблемы. Сейчас настроение у него гораздо лучше, конечно. На протяжении большей части дня он работал с высокой загрузкой топлива, а затем мы залили небольшое количество бензина (но не квалификационное), и он даже на шинах C3 почувствовал скорость. Он сказал: «Вау, быстрая машина».

Не буду говорить, что гонщики в восторге и нацеливаются на поул, но, надеюсь, мы окажемся в борьбе, в третьем сегменте квалификации».

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