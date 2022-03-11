Кристиан Хорнер: «Насколько мы понимаем, конструкция болида «Мерседес» соответствует регламенту – они придумали интересное решение»

Руководитель заявил, что радикальная конструкция нового болида «Мерседеса» почти без боковых понтонов должна соответствовать регламенту «Формулы-1» и что у австрийской команды нет к конкурентам претензий.

Ранее в некоторых изданиях были опубликованы слова Хорнера о том, что «Ред Булл» собирается подавать в ФИА протест. Позже эта информация была опровергнута заявлением «Ред Булл».

«Я думаю, что это интересное техническое решение. «Мерседес» продемонстрировал весьма инновационный вариант дизайна. Их концепт сильно отличается от нашего и от других команд. Он показывает, что даже при нынешнем строгом техническом регламенте можно проявлять изобретательность и находить решения, которые будут сильно отличаться от вариантов других.

Правильный ли это путь – покажет время. В «Формуле-1» мы часто видим, как спустя какое-то время все команды приходят к похожим философиям дизайна. Но хорошо то, что начиная с чистого листа десять команд могут придумать десять разных вариантов дизайна.

В «Мерседесе» придумали весьма экстремальный вариант, интерпретировали правила совсем иначе, нежели все остальные. Но отвечая на вопрос, думаем ли мы, что их конструкция легальна или нет? Да, абсолютно легальна. Судя по всему, она соответствует всем требованиям.

Что касается предыдущего заявления, то мне кажется, что мои слова просто неправильно процитировали. Понятно, что конструкция болида «Мерседеса» инновационная, они нашли интересное решение. Насколько мы понимаем, конструкция их болида не нарушает регламент. Это просто другая интерпретация.

Соответствует ли она духу правил? Об этом судить не нам. Не существует определения того, что соответствует духу соревнований, а что нет. У ФИА в распоряжении есть все чертежи. Уверен, что подобный дизайн болида обязательно должен быть заранее утвержден ФИА», – рассказал Хорнер.

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