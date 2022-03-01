Чжоу Гуаньюй: «Чувствовал больше давления в «Ф-2», чем в «Ф-1»

сообщил, что после перехода в «Формулу-1» стал испытывать меньше давления.

Последние три сезона китайский гонщик провел в «Формуле-2» и занял третье место в 2021 году, а с 2022-го будет выступать в «Ф-1» за .

«Я единственный новичок в 2022 году, и, конечно, ощущаю некоторое давление. Но оно на меня не влияет, поскольку я чувствовал больше давления в прошлом сезоне. Многие следили за моими выступлениями в «Формуле-2». Так что прессинг был серьезный, и, думаю, я справился с ним довольно неплохо», – заявил Чжоу.

Пилот рассказал о задачах на сезон:

«Надеюсь набрать как можно больше очков, постараюсь постоянно сражаться за очковую зону и третий сегмент квалификации. Перед командой всегда стояла такая цель».

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