Трассу Гран-при Саудовской Аравии модифицируют для улучшения обзора

Организаторы Гран-при Саудовской Аравии сообщили, что трасса в Джидде подвергнется изменениям перед гонкой, которая состоится 27 марта.

После этапа в декабре пилоты высказывали опасения, связанные с плохим обзором на некоторых участках.

В заключительной шпильке (27-й поворот) трек расширят на 1,5 метра. Барьеры во втором, третьем, 14-м и 21-м поворотах отодвинут на два метра, а заграждения в четвертом, 16-м, 22-м и 24-м поворотах модифицируют после консультации с гонщиками «Формулы-1».

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