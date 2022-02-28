Себастьян Феттель о ситуации на Украине: «Некоторые люди одержимы безумием, у них своя реальность»

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» осудил происходящее на Украине.

«Если честно, в этом случае не особо толерантен к другому мнению. Это просто безумие. Я шокирован. Иногда мы находимся в собственном «пузыре» и волнуемся только о шинах и уровне сцепления с трассой. Но нельзя забывать: все мы – земляне. Я как европеец был шокирован, когда услышал новости.

Это ужасно, и, думаю, все мы в шоке. Конечно, я надеялся, что ситуация каким-то образом уляжется, но в итоге все вышло из-под контроля. Невозможно себе это представить. В таких вещах нет победителей», – заявил пилот .

Немецкий гонщик считает, что предсезонные тесты в Барселоне отошли на второй план:

«Как и все остальные, я изучал историю в школе и внимательно слушал, мне было очень интересно. Важно помнить о произошедшем, не забывать.

Плюс работы пилотом в том, что у тебя много дел. Нужно следить за трассой, за тем, что впереди, и ты немного отвлекаешься [от новостей]. Кто был быстрым или медленным, у кого хорошая машина – все это сегодня вторично, я считаю.

Все мы выросли без конфликтов. Была фаза в конце 1990-х, но, честно сказать, я был еще ребенком, не все замечал и понимал».

Феттель высказался о виновниках происходящего:

«Некоторые люди, похоже, одержимы безумием. Думаю, у них своя правда и своя реальность. Из-за них другие вынуждены страдать и расплачиваться жизнями. Это просто бессмыслица.

Таких вопросов нельзя избегать, и начать нужно с себя. Что важнее всего? В этом смысле на первый план должны выходить ценности и моральные принципы. Если кто-то их не разделяет, я этого не понимаю».

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

Льюис Хэмилтон: «Всем сердцем поддерживаю отважных людей Украины и храбрых граждан России, которые ищут мира»

Ландо Норрис об отмене Гран-при России: «Очень хорошее решение. Я бы не хотел туда ехать»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram