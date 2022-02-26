«Ред Булл» и «Мерседес» планируют существенные обновления ко 2-м тестам, «Феррари» – нет (Лоренс Барретто)

Лоренс Барретто рассказал о планах команд «Формулы-1» перед тестами в Бахрейне.
По информации ведущего автора сайта «Ф-1», машины «Ред Булл» и «Мерседеса» сильно изменятся после первых заездов в Барселоне.
«Слышал, что «Ред Булл» собирается привезти существенно обновленный болид на тесты в Бахрейне. «Мерседес», как ожидается, сделает то же самое. «Феррари» не сильно изменится», – написал Барретто.
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