«Ред Булл» и «Мерседес» планируют существенные обновления ко 2-м тестам, «Феррари» – нет (Лоренс Барретто)

Лоренс Барретто рассказал о планах команд «Формулы-1» перед тестами в Бахрейне.

По информации ведущего автора сайта «Ф-1», машины «Ред Булл» и сильно изменятся после первых заездов в Барселоне.

«Слышал, что собирается привезти существенно обновленный болид на тесты в Бахрейне. «Мерседес», как ожидается, сделает то же самое. не сильно изменится», – написал Барретто.

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