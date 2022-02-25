Маттиа Бинотто о шансах «Феррари» на титул: «Мы по-прежнему аутсайдеры, а не фавориты»

Руководитель «Феррари» прокомментировал недавнее высказывание Тото Вольффа о преимуществе, которое Скудерия могла получить за счет возможности провести больше времени, работая с аэродинамической трубой.

Как отметил Вольфф, по итогам сезона-2020 Скудерия заняла шестое место в чемпионате и имела возможность провести гораздо больше времени, оттачивая аэродинамику болида-2022. В то время как немецкая команда как обладатель Кубка конструкторов работала в аэротрубе меньше всех.

«Если выглянуть на общее количество времени, получившееся в результате этой ситуации, вы получите, возможно, пару дополнительных сессий в аэротрубе за год. Если вы действительно очень хороши, то это, возможно, поможет вам выиграть 0,1 секунды.

Думаю, что речь нужно вести максимум о таком преимуществе. К тому же не стоит забывать, что команде еще нужно правильно расставлять приоритеты, чтобы действовать эффективно.

В то же время посмотрите на «Мерседес» и «Ред Булл» – на то, насколько сильны они были в прошлом сезоне. Ни у кого не возникает сомнений относительно того, насколько это сильные команды. И да, регламент был устроен так, чтобы немного помочь тем командам, которые были не столь эффективны.

В целом, как мне кажется, для нас в «Феррари» было важно сосредоточить внимание на подготовке машины 2022 года. Мы всегда говорили, что сезон-2022 будет отличной возможностью. Теперь же мы выехали на трассу и стараемся разобраться в особенностях работы нашей машины. О вероятной пользе, полученной в результате этой ситуации, можно будет судить только через несколько месяцев, а не дней.

Я считаю, что пройдет как минимум 4-5 Гран-при, прежде чем мы начнем видеть истинный потенциал новых болидов. Потому что командам нужно очень много узнать, многим заняться, ко многому адаптироваться. Даже на первой гонке в Бахрейне все будет совсем иначе, чем сейчас – тем будет жаркая погода и совсем другая трасса. Уверен, будет меняться и баланс сил между командами. Так что посмотрим. Честно говоря, я не считаю нас сильнейшей командой «Ф-1». Мы по-прежнему аутсайдеры, а не фавориты», – рассказал Бинотто.

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