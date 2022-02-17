«Феррари» опробует машину 2022 года 18 февраля во Фьорано

Руководитель «Феррари» сообщил, что команда впервые выведет новый болид на трассу уже 18 февраля.

«Завтра мы обкатаем F1-75 во Фьорано. Всего 15 километров, как предписывают правила – в демонстрационных целях. А потом мы переместимся в Барселону и за день до начала тестов, 22-го проведем съемочный день – проедем 100 километров», – сказал Бинотто.

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