«Феррари» опробует машину 2022 года 18 февраля во Фьорано

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто сообщил, что команда впервые выведет новый болид на трассу уже 18 февраля.
«Завтра мы обкатаем F1-75 во Фьорано. Всего 15 километров, как предписывают правила – в демонстрационных целях. А потом мы переместимся в Барселону и за день до начала тестов, 22-го проведем съемочный день – проедем 100 километров», – сказал Бинотто.
Ранее правом протестировать болид-2022 воспользовались «Астон Мартин», «Альфа Таури», «Альфа Ромео» и «Уильямс».
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