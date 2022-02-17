Пьер Гасли: «Даже Хэмилтон финиширует последним в «Уильямсе» или «Хаасе»

Пилот Пьер Гасли убежден, что не смог бы бороться за высокие позиции, если бы пересел из в машину команды-аутсайдера.

«К сожалению, в нашем спорте болид во многом определяет результат. Даже если Льюис – лучший гонщик в истории «Ф-1» – сядет в или «Хаас», он финиширует последним. Он будет даже не третьим или пятым, а 18-м или 16-м», – сказал Гасли в интервью Mashup.

Француз высказался и о собственных выступлениях в топ-команде в 2019 году:

«Я всегда хотел сражаться, передо мной стоят четкие цели. Я чувствую, что у меня не было всех инструментов, чтобы показать себя, и это очень разочаровывает.

Я пробился в , о чем всегда мечтал, однако из-за времени перехода и положения, в котором я очутился, не смог продемонстрировать свой уровень. Многие считали, что я от этого не оправлюсь, однако я тут же перевернул страницу и знал, что проявлю себя в «Торо Россо».

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