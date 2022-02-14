4-й сезон сериала Drive to Survive о «Формуле-1» выйдет 11 марта

Меньше месяца осталось до выхода нового сезона сериала Drive to Survive.

Четвертый сезон сериала от Netflix будет посвящен событиям 2021 года в «Формуле-1» и противостоянию пилота с семикратным чемпионом мира из . Отметим, что Ферстаппен отказался давать интервью для сериала.

Как сообщил Netfix в рекламе во время Супербоула, сезон выйдет 11 марта – в период проведения тестов в Бахрейне.

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