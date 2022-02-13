Энтони Дэвидсон о сезоне-2022: «У команд будет шанс, но я думаю, что в итоге мы вернемся к лидерству «Мерседеса» и «Ред Булл»

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» поделился впечатлениями от управления новым болидом «Мерседеса» на симуляторе. А также о том, какие команды считает фаворитами в сезоне-2022.

Дэвидсон, помимо работы на телевидении, также много лет является пилотом симулятора в «Мерседесе».

«Многие детали выглядят как прежде, но вот ощущения от управления болидом стали совсем другими. Как пилоту мне действительно пришлось разбираться со многими вещами, потому что с точки зрения пилотажа ощущаются эти машины совсем иначе.

Мне понравилось участвовать в разработке болида на симуляторе и мне не терпится увидеть, что получится на трасса. Уверен, что в «Мерседесе» создали на симуляторе максимально реалистичную модель нового болида, но мне все равно любопытно, какой будет реакция боевых пилотов.

При этом нам только предстоит убедиться в том, помогут ли новые машины улучшить ситуацию с обгонами в гонках. Потому что команды постепенно будут все отыгрывать и отыгрывать потери прижимной силы, с которыми столкнулись из-за смены регламента. А зачастую повышение прижимной силы означает и то, что машинам станет сложнее преследовать друг друга.

Если говорить о фаворитах, то я думаю, что будет участвовать в борьбе – ведь они вложили много сил в работу над новой машиной в то время, пока «Мерседес» и продолжали бороться за титул в прошлом году. И в то же время у них было на 10 процентов больше разрешенного времени для работы в аэродинамической трубе. Этот фактор тоже может им помочь в работе с новой машиной.

Хотя я все равно думаю, что в итоге мы вернемся к лидерству «Мерседеса» и «Ред Булл». Эти команды уже доказывали, что умеют хорошо адаптироваться к смене регламента и оставаться в числе лидеров. Это другим командам нужно прибавлять, чтобы до них достать.

И это вполне может случиться – и тогда уже «Мерседесу» и «Ред Булл» будет нужно сокращать отставание. Насколько просто или трудно это будет сделать – это уже другой вопрос. Ведь теперь бюджеты всех команд ограничены, у большинства из них они будут одинаковыми», – рассказал Дэвидсон.

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