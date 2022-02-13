Жак Вильнев: «Мы не знаем, в каком состоянии вернется Хэмилтон – уставшим, или же с настроем отыграться»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года поделился мнением о том, в каком состоянии Льюис Хэмилтон вернется в чемпионат в 2022 году.

Хэмилтон долгое время не общался с прессой и сохранял полное молчание в соцсетях, пока некоторое время назад не прервал его и не объявил о своем возвращении.

«Льюис был побежден Максом и это, должно быть, сильно по нему ударило. Ферстаппен никогда не сдается и всегда выступает на высоком уровне. И Хэмилтон это знает. К тому же, он получил еще и тяжелый психологический удар, когда вот так лишился титула. Так что кто знает, в каком состоянии Льюис вернется на самом деле. Будет ли он уставшим или же наоборот, будет лишь решительнее настроен отыграться?

Сильнейшая сторона – это их двигатель. И в прошлом году их двигатель был все равно мощнее, чем у «Хонды». А новый регламент практически не затронут мотор. Так что в этой области «Мерседес» должен сохранить преимущество.

К тому же, Льюис всегда умел очень быстро адаптироваться к новому регламенту – он знает, что должен делать. Хотя уверенным в таких обстоятельствах можно быть в одном – что лучший в таких условиях, так что от я жду как минимум борьбы», – рассказал Вильнев.

Также канадец оценил оперспективы поучаствовать в борьбе за титул:

«Мы пока не знаем истинной ценности Джорджа. Да, он действительно здорово заменил Льюиса в Бахрейне, и выступая за «Уильямс» ему было довольно просто оставить хорошее впечатление. Тем не менее, остается вопросом то, как он сможет проявить себя сейчас – оказавшись в большой команде, где он начнет чувствовать давление, а его напарником будет Льюис Хэмилтон. Талант Расселла бесспорен, но мы пока не знаем, кто он на самом деле – чемпион ли он, или же он больше похож на Боттаса и сможет лишь изредка выигрывать гонки».

В «Ф-1» больше не будут преклонять колено – даже Хэмилтон. Традиция зашла в тупик, и ее тихо отменили

Льюис Хэмилтон молчал два месяца, но все-таки вернулся. Фанаты «Ф-1» ответили вихрем мемов

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram