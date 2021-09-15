Молодые инженеры со всего мира сразятся в технобатле «Формула Студент Россия»

Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы опубликовала информацию о том, как пройдут международные соревнования для студентов.

Студенческие инженерно-спортивные соревнования «Формула Студент Россия 2021» проходят с 16 по 19 сентября на территории комплекса RDRC Racepark в Московской области. В них принимают участие команды студентов российских и зарубежных высших учебных заведений. Команды в течение года с нуля создавали гоночные автомобили формульного типа и готовили бизнес-планы своих изобретений. Теперь им предстоит защитить проекты, пройти техническую экспертизу автомобилей и продемонстрировать возможности машин на гоночной трассе.

На выходные намечен самый зрелищный этап соревнований — испытания на трассе. Участники состязаются друг с другом в дисциплинах «Ускорение на 75 метров», «Восьмерка», «Автокросс», «Гонка на выносливость» и других. Оценивать молодых конструкторов будут международные эксперты в области машиностроения и автоспорта.

Соревнования проходят при поддержке бренда топлива G-Drive, в цветах которого российская команда G-Drive Racing выступает в международных гонках на выносливость. В тестовых заездах команда испытывает топливо сети АЗС «Газпромнефть», давая регулярную обратную связь для совершенствования продукта.

Яна Белякова, Руководитель департамента маркетинга дирекции региональных продаж «Газпром нефти»:

«С 2013 года мы занимаемся популяризацией и развитием автоспорта в России. Отрадно видеть столько молодых талантливых инженеров, демонстрирующих интерес к гонкам. Для них «Формула Студент» может стать хорошим трамплином в карьере. Здесь они могут получить экспертную поддержку и даже приглашение на работу от крупных российских и международных компаний. Мы рады быть частью этого. А победителей мы пригласим на этап гонок на выносливость в России с участием команды G-Drive Racing. Ребята смогут посетить бокс гонщиков, увидеть работу опытных инженеров и прокатиться на гоночной трассе. Уверена, им будет это интересно».

Полная программа опубликована на сайте соревнований. Там же будет размещена ссылка на прямую трансляцию состязаний на YouTube. Посетить заезды в качестве зрителя может любой желающий, организаторы обеспечат соблюдение всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Студенческие инженерные соревнования «Формула Студент» проводятся Сообществом автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers, SAE) с 1978 года. Российский зачет, организатором которого с 2018 года выступает Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, входит в программу международных состязаний «Формула Студент», которая проходит также в США, Англии, Германии, Италии, Австралии, Бразилии, Японии, Испании, Венгрии, Финляндии и других странах.