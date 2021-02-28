«Мерседес» представил болид 2021 года

«Мерседес» показал машину на сезон-2021 W12.
Чемпионы «Формулы-1» решили сменить дизайн ливреи, сделав ее черно-серебряной. В этом году за «Мерседес» продолжат выступать Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. Контракты обоих гонщиков рассчитаны на один сезон.
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