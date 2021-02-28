«Мерседес» представил болид 2021 года

показал машину на сезон-2021 W12.

Чемпионы «Формулы-1» решили сменить дизайн ливреи, сделав ее черно-серебряной. В этом году за «Мерседес» продолжат выступать и . Контракты обоих гонщиков рассчитаны на один сезон.

Кажется, «Ред Булл» готовит новую камуфляжную мегаливрею – неоновую. Дизайнеры собрали намеки из мерча и попробовали ее воссоздать

Болид Райкконена в «Ф-1» одели в польский флаг ради спонсора. Похоже на провал бренда «Альфа Ромео» – дизайнер Sports.ru в недоумении

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