«Мерседес» представил болид 2021 года

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Валттери Боттас стиль Авто

«Мерседес» показал машину на сезон-2021 W12.

Чемпионы «Формулы-1» решили сменить дизайн ливреи, сделав ее черно-серебряной. В этом году за «Мерседес» продолжат выступать Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. Контракты обоих гонщиков рассчитаны на один сезон.

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