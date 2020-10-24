Хэмилтон выступил против полицейского насилия в Нигерии, показав футболку с лозунгом #EndSARS

Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон высказался против полицейского беспредела в Нигерии.

«Мы все несем ответственность за то, чтобы просвещать себя, рассказывать о трагедиях, которые происходят в мире вокруг нас и предпринимать действия, когда можем.

Недавние события в Нигерии – это кризис прав человека», – написал Льюис в инстаграме.

Пилот также призвал перейти по ссылке на сайт Amnesty International в своем профиле.

Организация рассказывает о случаях изнасилований, убийств и пыток со стороны офицеров специального полицейского подразделения в Нигерии (SARS) и призывает президента страны Мохаммаду Бухари провести реформу правоохранительных органов и наказать виновных.

Хэмилтон появился в паддоке Гран-при Португалии в футболке с надписью #EndSARS («Конец SARS»).

Отметим, что Международная автомобильная федерация (ФИА) запретила гонщикам демонстрировать футболки с надписями, однако правило распространяется лишь на церемонии до старта и награждение на подиуме.

Льюис Хэмилтон о «политических» надписях на футболках: «Ради меня были написаны многие правила, но это меня не остановило»

ФИА запретила пилотам демонстрировать футболки с надписями на подиуме после акции Хэмилтона в Тоскане

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Фото: twitter.com/MercedesAMGF1, https://www.instagram.com/lewishamilton