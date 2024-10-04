Томас Бах: «Мое решение подготовить почву для вступления в должность нового президента МОК отвечает наилучшим интересам олимпийского движения»

Бах заявил, что его уход с поста главы МОК в интересах олимпийского движения.

Томас Бах выступил на генеральной ассамблее Панамериканской спортивной организации в Асунсьоне.

«Дух единства и солидарности будет по-прежнему важен при построении устойчивого и инклюзивного спортивного будущего в Северной и Южной Америке, потому что времена меняются.

Вот почему я глубоко убежден, что мое решение подготовить почву для вступления в должность нового президента Международного олимпийского комитета отвечает наилучшим интересам нашего любимого олимпийского движения.

Поскольку вы смотрите в будущее, я прошу вас предоставить моему преемнику тот же дух солидарности и дружбы, которым мне так посчастливилось наслаждаться на протяжении многих лет», – сказал Бах.

Выборы нового президента МОК пройдут в марте 2025 года.