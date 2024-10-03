Эльвира Хасанова: «В России вообще нет конкуренции, никакого интереса выходить на старт. Наши девочки не привыкли к такой интенсивной работе»

Эльвира Хасанова заявила, что на российских стартах ей не хватает конкуренции.

– На чемпионате России в Екатеринбурге ты выиграла дистанцию 10 000 м с огромным преимуществом. Но в мире эту дисциплину спортивной ходьбы почти не практикуют. Почему?

– Да, в мире, включая Олимпиады и чемпионаты мира, основная дистанция это 20 км. А «десятка» на стадионе проводится либо в юношеском, либо в юниорском возрасте.

Но на стадионной «десятке» даже по внутренним ощущениям скорость намного выше, чем на асфальте. Я думаю, что и на международных стартах это было бы интересно, и наверняка кто-то приблизился бы к мировому рекорду.

– Результат которого ты и превысила в столице Урала. Кто, на твой взгляд, в мире мог бы с тобой побороться?

– Я внимательно смотрела Олимпиаду в Париже, личные дистанции, эстафету. Думаю, хорошую конкуренцию мне составила бы испанка Марта Перес, которая на ЧМ-2023 выиграла обе дистанции, на Играх-2024 взяла золото и серебро.

Вот с ней бы мы зарубились и могли показать еще более быстрый результат, чем был в Екатеринбурге.

– В России нет такой конкуренции?

– Честно? Вообще нет конкуренции, никакого интереса выходить на старт. Я такой человек, что люблю задавать темп с первых метров, поскольку должна почувствовать энергию с первых же секунд. Плохо, что девочки не поддерживают меня в этом.

Приходится, скажем так, на уровне парней первые километры идти. У нас же люди начинают с «раскатом», чтобы постепенно темп увеличивать. Но это не моё. Для меня борьба начинается с выстрелом пистолета, и сразу идет интенсивная работа. Сразу – темп, высокая скорость, которую нужно поддерживать, не давать себе слабины.

А наши девочки не привыкли к такой работе. Я так скажу – если к середине дистанции, будь это «десятка» или 20 км, ко мне не подобрались, то уже и не подберутся, – сказала рекордсменка мира в спортивной ходьбе.