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Эфиопские бегуны Менгеша и Кетема победили в Берлинском марафоне

Эфиопские бегуны Милкеса Менгеша и Тигист Кетема стали победителями Берлинского марафона-2024.

Берлинский марафон

Берлин, Германия

Мужчины

1. Милкеса Менгеша (Эфиопия) – 2.03,17

2. Киприан Котут (Кения) – 2.03,22

3. Хайманот Алеу (Эфиопия) – 2.03,31

Женщины

1. Тигист Кетема (Эфиопия) – 2.16,42

2. Меставот Фикир (Эфиопия) – 2.18,48

3. Босена Мулати (Эфиопия) – 2.19,00 

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
Бег
logoсборная Эфиопии жен
logoсборная Эфиопии
Берлинский марафон
Марафон
Милкеса Менгеша
Тигист Кетема
Киприан Котут
Босена Мулати
Хайманот Алеу
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