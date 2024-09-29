Эфиопские бегуны Менгеша и Кетема победили в Берлинском марафоне
Эфиопские бегуны Милкеса Менгеша и Тигист Кетема стали победителями Берлинского марафона-2024.
Берлин, Германия
Мужчины
1. Милкеса Менгеша (Эфиопия) – 2.03,17
2. Киприан Котут (Кения) – 2.03,22
3. Хайманот Алеу (Эфиопия) – 2.03,31
Женщины
1. Тигист Кетема (Эфиопия) – 2.16,42
2. Меставот Фикир (Эфиопия) – 2.18,48
3. Босена Мулати (Эфиопия) – 2.19,00
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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